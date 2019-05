Em menos de 3h de operação, PRF flagra 64 condutores acima da velocidade

Em menos de 3 horas de operação com radares, 64 condutores foram flagrados trafegando acima da velocidade permitida na BR-343, entre os municípios de Campo Maior e Cocal de Telhas. Na ação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a registrar um veículo a 179 Km/H, nesta segunda-feira (13).





Foto: Divulgação/PRF

Segundo a PRF, a multa para condutores que excedem a velocidade permitida em até 20% é de R$130, até 50% do permitido é autuado em R$195,23. Acima de 50%, o valor da multa é de R$ 880,41 e a CNH é suspensa.

De acordo com dados da PRF, até abril de 2019, 15 acidentes tiveram como causa principal o excesso de velocidade. Destes, cinco resultaram em vítimas fatais no Piauí. Pouco mais de 5.270 condutores foram flagrados em alta velocidade, alguns atingindo a marca de 200 Km/H no Estado.

Adriana MagalhãesGeici Mello