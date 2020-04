Em meio à pandemia do Covid-19, professores distribuem almoço na rua

Um grupo de professores da Escola Municipal Simões Filho, no bairro Cristo Rei, na Zona Sul, preparou recentemente dezenas de refeições e distribuíram para moradores de ruas e abrigos em Teresina. Para montar os pratos, eles usaram parte de seus salários para comprar os ingredientes.



Os professores ficaram sensibilizados com as condições precárias de alimentação que a população de rua está enfrentando durante a pandemia do novo coronavírus e, por essa razão, decidiram ajudar.

O trabalho foi feito em conjunto. O diretor da escola, Jerry Cesar, cedeu à cozinha da instituição para que as refeições fossem preparadas e, juntos com os professores, montaram um almoço completo. Os docentes usaram máscaras e com cuidado para evitar aglomerações, entregaram pessoalmente a comida.

“Não resolve o problema, mas ajuda a minimizar o impacto para quem tem fome”, disse Jerry.

Recentemente, a escola distribuiu kits de alimentação escolar para as famílias dos alunos. Agora, por iniciativa própria, ampliou a rede de solidariedade que se forma em Teresina.

“Quero parabenizar nossos professores heróis, é um gesto de humanidade e que merece reconhecimento”, finalizou Jerry.

