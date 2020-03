Em meio a pandemia, venda de combustiveis tem queda de 80% em Teresina

Com o Decreto n°19.540, de 21 de março, o Prefeito de Teresina Firmino Filho, adotou medidas urgentes para combater a disseminação do Covid-19 na cidade. Entre elas estão a suspensão de todos estabelecimentos comerciais, de serviço e industria. Os postos de combustíveis, por exemplo, continuaram funcionando com horário reduzido, mas lamentam prejuízos.

"Os postos de combustíveis funcionam das 7h ás 19h por determinação legal, por que os donos de postos sabem que essa é uma das atividades que não pode parar, para não causar desabastecimento na população. Mas a quantidade de venda esta muito baixa, queda de 80% da venda de combustível, financeiramente não é viável estar aberto", afirma Alexandre Castelo Branco, presidente do sindicato dos donos de potos de combustíveis (Sindipostos).



Em meio a pandemia, venda de combustíveis tem queda de 80% em Teresina. Arquivo O Dia



Na determinação, as lojas de conveniência não podem funcionar. Mas o presidente do Sindipostos acredita que assim como os mercados de bairro, as conveniências poderiam ser um apoio a população.

Sandy Swamy