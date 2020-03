Em meio à pandemia, grupo distribui comida para moradores de rua em Teresina

Em meio à pandemia do novo coronavírus, um grupo de voluntários da Pastoral do Povo de Rua decidiu se unir para ajudar moradores de ruas e, assim, diminuir o risco de contaminação do Covid-19 em Teresina. Uma das ações adotadas é a distribuição de alimentos no horário do almoço nesse período.



Foto: Jailson Soares.

O padre João Paulo, coordenador da Pastoral, conta que todos os dias, ao meio dia, o grupo sai pelas ruas da cidade para distribuir almoço à população em situação de rua.

“São cerca de sessenta pessoas que recebem esse que talvez seja o único alimento físico durante o dia. Quem quiser contribuir com alimentação, embalagens ou serviço voluntário, deve procurar a Pastoral do Povo da Rua para orientarmos quanto aos procedimentos”, disse.

O sacerdote informou ainda que, cerca de 40 pessoas estão literalmente vivendo nas ruas. O albergue da pastoral, localizado no Centro de Teresina, teve que recentemente ser esvaziado devido às condições sanitárias apontadas pela Prefeitura de Teresina.

“As pessoas tiveram que sair da nossa casa de acolhimento, e foram obrigadas a retornar novamente para as ruas. Estamos procurando um novo local para alugar e abrigar essas pessoas. Quem puder nos ajudar nesse momento, estamos à disposição”, disse.

Além de embalagens para guardar os alimentos que serão distribuídos e um local para abrigar os assistidos, a Pastoral pede ainda à doação de chinelos, sandálias e produtos de higiene.

“Nesse momento de pandemia, máscaras e álcool em gel são sempre bem vindos”’, acrescenta.

A casa de acolhimento da Pastoral do Povo de Rua, mais conhecida como Casa Santo André, fica situada na Anísio de Abreu, 702- Centro Sul. A casa também disponibiliza um número para contato (86) 995006446 – para doações.

Há também como contribuir com com valor monetário, através da Conta Corrente– Agência banco do Brasil: 4249 -8 Número da Conta: 116348-4/ Em nome de Assoc. São Paulo Apóstolo.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia