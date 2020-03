Em meio à pandemia, 2° BEC amplia operações militares no Piauí

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2° BEC) tem ampliado suas operações militares no Piauí. No município de Batalha, militares estão atuando junto a Defesa Civil no socorro de famílias afetadas pelas chuvas. Além disso, eles dão apoio no transporte de alimentos e medicamentos às regiões em situação de emergência.



Desde o início do ano, vários municípios do interior do Piauí têm recebido um volume intenso de precipitações. Com isso, tornou-se fundamental a força do trabalho militar em parceira com os órgãos de segurança pública.

O 2° BEC, que é composto por homens e mulheres, também está com parte do seu efetivo em missões do Exercito Brasileiro com trabalhos de pavimentação do trecho da BR-222, no Piauí.

No Maranhão, a tropa atua em operações de engenharia de construção da pavimentação do trecho da rodovia MA-034 e, no Estado do Pernambuco, com os trabalhos de melhorias da Barragem de Tucutu.

De acordo com o 2° BEC, a Organização Militar no Piauí vem cumprindo a sua missão, apoiando a sociedade e contribuindo para o desenvolvimento da região.

Redação com informações do 2° BEC.