Em meio a inundação famílias resistem em deixar residências em Parnaíba

As chuvas na cidade de Parnaíba, região litorânea do Piauí, continuam fortes. Segundo o Corpo de Bombeiros a situação se intensificou nas últimas 24 horas devido ao grande volume que atingiu a cidade, causando diversos prejuízos, inclusive para os moradores que tiveram suas casas invadidas pela água. Parte dessas pessoas estão em abrigos ou na casa de familiares, porém, alguns ainda resistem em abandonar o lar.



O major Rivelino, comandante do Corpo de Bombeiros de Parnaíba, faz um alerta para as pessoas que continuam nas áreas de risco. “Nesse período o risco de contaminação de diversos tipos é muito grande. Então é muito perigoso que haja famílias nesses locais correndo perigo não apenas de adoecerem, mas também de se machucarem em algum buraco, por exemplo”, afirma.



Força da água abriu um buraco próximo à Capitania dos Portos de Parnaíba (22/03/19) - Foto: Reprodução/WhatsApp



De acordo com o major, a situação do município de Parnaíba requer muita cautela. “O que temos registrado muito é a queda de árvores e pessoas se acidentando em fossas ou poços, isto por que não há um conhecimento do local e há algumas partes que cederam por conta das chuvas. É preciso muita cautela”, completa.

A cidade está sob decreto de emergência desde o último dia 22. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem em alerta, trabalhando em regime de plantão para atender aos chamados da população e identificando os pontos de alagamento em Parnaíba e nos municípios vizinhos, que também foram afetados pela chuva.

Adriana MagalhãesGeici Mello