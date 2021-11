Em litígio com o Piauí, municípios se mobilizam para continuar no Ceará

O avanço do processo de litígio entre os estado do Piauí e Ceará que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) levou os 14 municípios que deverão ser atingidos pela disputa a se mobilizarem para continuar integrados ao território cearense. A área de litígio envolve uma área de 6 mil quilômetros quadrados localizada na Serra da Ibiapaba.

Uma decisão recente da ministra Cármen Lúcia liberou os recursos para a realização de uma perícia por parte do Exército, o que será levado logo depois para análise do plenário do STF. Para o presidente da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa do Piauí (Cete), Franzé Silva (PT), o caso deve ser finalizado até o primeiro trimestre de 2022.

Foto: Reprodução / ALCE

Os seis municípios que poderão ser incorporados e os outros sete que terão o território reduzido se mobilizaram junto ao Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará (Celditec) da Assembleia Legislativa do Ceará para ser incluídos diretamente na ação e possam integrar a defesa da Procuradoria Geral do Estado.

“Vamos analisar com a Procuradoria do Estado a possibilidade da entrada dos municípios envolvidos diretamente no processo em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Vamos avaliar e tomar decisões sobre o que pode ainda ser implementado dentro da defesa que está sendo feita pelo Governo do Ceará”, comentou a presidente do Celditec, deputada Augusta Brito (PCdoB), após uma reunião com os representantes dos municípios na última terça-feira (09).

Seriam incorporados ao Piauí



Ipú

Guaraciaba do Norte

Carnaubal

São Benedito

Croatá

Poranga

Sede do município de Ubajara

Teriam mudanças territoriais

Granja

Viçosa do Ceará

Tianguá

Ubajara

Ipueiras

Ipaporanga

Crateús

A procuradora-geral do Estado, Camyle Cruz, explicou que o próximo passo é uma reunião com as procuradorias das cidades envolvidas no litígio para que possa ingressar com uma ação conjunto com o Estado. Camyle Cruz afirmou ainda que o Ceará deve questionar os pontos analisados quando a perícia for apresentada.

Os gestores buscam agora uma audiência com a ministra Cármen Lúcia para que possam apresentar argumentos que reforçam a necessidade de permanecerem integrados ao Ceará. ”Nós estamos discutindo aqui não só a área territorial que está sendo questionada, estamos discutindo a extinção da cultura da população daquela região”, diz o prefeito de São Benedito, Saulo Maciel.

O deputado piauiense Franzé Silva, por sua vez, demonstra confiança de que o Piauí terá o território incorporado. “Estamos confiantes de que o litígio seja resolvido a favor do Piauí, devido à quantidade e qualidade dos documentos históricos que temos”, disse. Em caso de decisão favorável, cerca de 245 mil pessoas passaram ser piauienses.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!