Em julho, aeroporto de Teresina teve aumento de 1,85% no fluxo de passageiros

O Aeroporto Senador Petrônio Portella registrou, no mês de julho, mais de 112 mil passageiros, entre embarques e desembarques. O volume é 1,85% superior ao movimento realizado no mesmo período de 2018, quando foram contabilizados 110 mil viajantes.

De janeiro a julho, o fluxo de passageiros no Aeroporto de Teresina já acumula alta de 13,4%, na comparação com os sete primeiros meses de 2018, subindo de 603.582 para 684.698 viajantes.

Fluxo de passageiros tem aumentado no Aeroporto de Teresina, segundo a Infraero (Foto: Poliana Oliveira / Arquivo O DIA)

Para o superintendente do aeroporto, Fernando Nicácio, esse aumento se deve ao incremento do turismo do estado e de Teresina.

“Os diversos segmentos turísticos da cidade e aquele motivado pelos negócios, por exemplo, têm demonstrado forte potencial e tendência de crescimento, sendo os principais emissores nacionais os estados de São Paulo, Ceará, Distrito Federal, Maranhão e Pernambuco”, detalha o superintendente.

De acordo com a Infraero, o Aeroporto Petrônio Portella tem capacidade para receber mais de 2 milhões de passageiros por ano, e registra uma média diária de aproximadamente 3 mil viajantes.

Aeroporto de Teresina (Foto: Moura Alves / Arquivo O DIA)

"Atualmente, são 90 operações regulares semanais de três companhias aéreas - Azul, Gol, Latam. As rotas interligam Teresina a diversos destinos brasileiros, como São Luís (MA), Fortaleza (CE), Guarulhos e Campinas (SP), Brasília (DF), Recife (PE), além das conexões", informa a Infraero.

Cícero Portela