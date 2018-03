Em 2ª etapa, INSS vai revisar 8,3 mil benefícios de auxílio-doença no Piauí

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) iniciou na última quinta-feira, a segunda etapa de revisão de benefícios concedidos de aposentadorias por invalidez e auxílio-doença. Na primeira etapa, que encerrou dia 31 de janeiro de 2018, foram realizadas 2.854 perícias com 2.232 benefícios cancelados no Piauí. Nessa segunda etapa, a previsão é revisar mais 8.306 benefícios de auxílio-doença. A economia anual estimada até agora é de R$ 41,2 milhões.



Ainda segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a ausência de convocados levou ao cancelamento de outros 426 benefícios. Além disso, 451 benefícios foram convertidos em aposentadoria por invalidez, 100 em auxílio-acidente, 17 em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% no valor do benefício e 54 pessoas foram encaminhadas para reabilitação profissional.

Em todo o país, mais de 520 mil beneficiários de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez foram convocados para passar por perícia médica. Nessa nova etapa, mais de 1,2 milhão de benefícios devem ser revisados. O intuito do INSS é fazer a atualização do pagamento do benefício e evitar fraudes na concessão, provocando, uma redução dos gastos públicos com pagamentos indevidos. Estão sendo convocados os beneficiários de auxílio-doença que estão há mais de dois anos sem passar por uma perícia médica e para os aposentados por invalidez com menos de 60 anos.

Ao receber a carta de convocação, o beneficiário terá cinco dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. Quem não atender a convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso. No entanto, o pagamento do benefício pode ser retomado, caso o beneficiário procure o INSS em até 60 dias para reagendar a perícia. Se não procurar o INSS neste prazo, o benefício será cancelado. Na data marcada para a realização da avaliação, o segurado deve levar a documentação médica disponível como atestados, laudos, receitas e exames.

Mayara Martins