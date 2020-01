Elevador da estação Alberto Silva volta a funcionar para usuários do metrô

O elevador da estação do Metrô de Teresina no Shopping da Cidade volta a funcionar, a partir desta segunda-feira (6), beneficiando a população de Teresina e proporcionando mais acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Companhia Metropolitana de Transporte Público, e faz parte do plano de modernização do metrô da capital.

De acordo com o diretor da CMTP, Paulo Martins, o funcionamento do elevador na estação de metrô, que é a principal e mais movimentada da capital, era uma reivindicação antiga da população. “A população precisava muito desse serviço. Fizemos toda a recuperação elétrica e estrutural para que o elevador voltasse a funcionar, além de assinar um contrato com uma empresa para fazer a manutenção”, afirmou o gestor.

Segundo o diretor, está prevista ainda a manutenção da escada rolante da estação. “Para isso, temos que trocar o transformador e fazer a manutenção de toda a parte elétrica da escada, mas a previsão é que até o fim de fevereiro entregaremos funcionando”, disse Paulo Martins.