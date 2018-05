Eleitores têm até amanhã para se regularizarem o título de eleitor

O prazo para transferência de domicílio eleitoral e revisão de informações do cadastro eleitoral se encerra nesta quarta-feira (9) e, como de praxe, muitos teresinenses deixaram para regularizar sua situação de última hora.

Sem tempo para resolver as pendências durante a semana, o motorista Adonias de Lira Sousa aproveitou o fim de semana para regularizar sua situação. “Solicitei a transferência do meu título para Teresina”, conta ele que, até então, votava na cidade de Pau D’arco do Piauí, a 77 km da Capital.

Além da transferência de domicílio de votação, a Justiça Eleitoral está realizando a biometria dos eleitores que ainda não fizeram, bem como a emissão da primeira e segunda via do título de eleitor. Quem também não votou nem justificou a ausência nas últimas três eleições e tiveram seus títulos eleitorais cancelados, devem procurar buscar a regularização do documento.



Muitos teresinenses estão deixando para procurar o serviço na última hora (Foto: Moura Alves/O Dia)



Para regularizar as pendências, a pessoa deve se dirigir à Central de Atendimento ao Eleitor ou ao Posto de Atendimento de cada zona, das 7h às 19h, portando título eleitoral original (caso tenha), cópia e original do comprovante de residência e documento oficial de identificação.

Última hora

A técnica em enfermagem Luciana Leães também deixou para regularizar sua situação eleitoral faltando poucos dias para o fim do prazo e encontrou muita fila. Gaúcha, ela decidiu transferir seu título eleitoral para Teresina, já que mora na Capital há alguns anos.

“Vou transferir o meu título. Eu sou do Rio Grande do Sul e antes só justificava. Vi na televisão que funcionaria no fim de semana e vim. Mas é melhor que em outros dias, pois trabalho à noite”, explicou.

A gaúcha afirma, no entanto, que só buscou o serviço por obrigação, já que não tem muita perspectiva no cenário político. “Se fosse por minha decisão, não tinha feito não, porque os políticos não estão fazendo nada pelo Brasil”, declarou.

Sua filha, a estudante de 17 anos, Isabelli Leães, aproveitou a oportunidade para emitir seu primeiro título eleitoral. Como vai completar 18 anos daqui alguns meses, o voto será obrigatório para a adolescente, que, sem muita expectativa para o primeiro voto, adiou isso até onde pode.

“Brasileiro deixa tudo para a última hora, deixei para quando fosse obrigatório já que esse ano vou completar a maioridade. Não vim antes porque, como meu curso é tarde e noite, não tinha como vir, tive que deixar para última hora mesmo”, relatou a estudante enquanto aguardava atendimento.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia