Eleições OAB-PI: Candidatos à presidência do conselho votam pela manhã

A Sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, está recebendo neste sábado (24) advogados de todo o Estado para escolher os próximos representantes da Instituição durante o triênio 2019-2021. Os três candidatos à presidência votaram durante a manhã na sede da OAB-PI em Teresina, principal colégio eleitoral do Estado, com mais de 7 mil votantes.



Foto: Divulgação/OAB-PI

O candidato à presidência da Chapa 1, o advogado Lucas Villa, foi o primeiro a votar, por volta das 9h30. “Estamos muito confiantes e felizes com a receptividade da classe durante a campanha. Foi uma campanha propositiva, limpa e pautada em propostas”, pontuou Lucas Villa.

O segundo candidato a presidência da instituição a votar foi o advogado Celso Barros Neto, representante da Chapa 4, por volta de 10h ao lado de sua família. “Nós trabalhamos muito para conquistar a confiança da advocacia piauiense, estamos conscientes de que cumprimos e cumpriremos a nossa missão. Estamos alegres e otimistas pela união da classe no mesmo propósito”, afirmou Celso Barros Neto.

Por volta de 11h, o candidato Carlos Henrique foi o terceiro a votar. “As expectativas são as melhores possíveis. Entendemos que a advocacia percebeu quem manteve a coerência durante a campanha e percebeu quem esteve sempre do lado da advocacia”, disse Carlos Henrique.

Mais de 9 mil advogados são esperados até o final da votação, às 17h. A classe advocatícia do Estado elegerá seus representantes da Diretoria do Conselho Seccional, de Conselheiros Seccionais, de Conselheiros Federais, da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, das Diretorias das Subseções e Conselhos de Subseções. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, até o momento, a votação acontece com normalidade, respeitando o processo eleitoral.

Geórgia sai da corrida e se alia a Celso Barros

Única mulher concorrendo ao principal cargo da OAB-PI, a advogada Geórgia Nunes desistiu de disputar a vaga na tarde da sexta-feira (23). Agora ela passa a integrar a chapa 04 “Independência OAB” como conselheira federal, cargo que ela ocupará caso a chapa vença a disputa.

Foto: Elias Fontenele/O DIA

Além disso, o vice de Geórgia na chapa 03 “Reage OAB”, Leonardo Airton, também passa a integrar a chapa encabeçada pelo advogado Celso Barros. Na nova composição, ele disputa a vaga de secretário geral na nova diretoria.

A atualização da composição das chapas foi divulgada pela OAB-PI e ocorreu por causa da desistência da chapa 03. Na ocasião, Geórgia anunciou o apoio a Barros, mas não foram mencionados possíveis cargos que ela pudesse vir a ocupar. Justificando a desistência, a advogada afirma que o movimento ocorre para fortalecer a oposição à chapa de Lucas Villa, atual vice-presidente da instituição. A advogada disse ainda que não pretendia disputar cargos na OAB.

Da Redação