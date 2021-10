Eleição para desembargador: Marcelo Pio quer canal direto com o TJPI

O advogado Marcelo Pio, candidato ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) pelo Quinto Constitucional da Advocacia, defende que seja criado um canal direto com os gabinetes dos desembargadores para tornar acessível o contato da população com a corte de Justiça. Ele foi o convidado desta segunda-feira (11) da rodada de entrevistas com os candidatos realizado pelo programa O Dia News, da O Dia Tv.

Marcelo Pio é graduado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e é especialista em direito penal. Já atuou como Conselheiro da OAB Piauí e no Conselho Penitenciário do Piauí. É auditor do Tribunal de Justiça Desportiva e foi designado juiz substituto eleitoral no TRE-PI. Ao todo, são 20 anos de militância na advocacia.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O candidato explicou que pretende criar um canal para proporcionar melhor diálogo da população com os gabinetes. “Tenho levantado a bandeira para a celeridade processual. Primeiramente, temos que estabelecer metas, fiscalizar e fazer cumprir essas metas. Defendo também um canal direto com o desembargador, onde o advogado e o próprio cidadão poderão falar comigo diretamente caso chegue ao cargo”, afirmou.

Marcelo Pio comentou que foi vítima de uma injustiça ao ser preso dentro da Central de Flagrantes em um caso que ganhou grande repercussão no Estado. Para ele, o fato servirá para ter um olhar diferenciado para casos de injustiça contra cidadãos piauienses.

“Aconteceu comigo um caso emblemático no ano de 2008, onde fui preso irregularmente no exercício da minha profissão. Fui atender um cliente na Central de Flagrante e lá fui preso, algemado e agredido. A partir deste momento achei que deveria contribuir mais com a sociedade, porque se aconteceu isso comigo que tenho determinado instrução, imagina como essas injustiças afetam a população em geral”, disse.

