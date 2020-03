Egresso do IFPI elabora site para monitorar COVID-19 no Brasil

O novo coronavírus vitimou pelo menos 1.604 pessoas e levou ao óbito 25 brasileiros, os dados são do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo, 22. Para saber o número de casos por estado é possível acessar o site https://coronavirusnobrasil.org, criado por Bruno de Castro egresso do Instituto Federal do Piauí (IFPI), campus de Teresina Central.



Bruno de Castro nasceu no Pará e morou no estado até os 7 anos, quando me mudou para cidade de Água Branca no Piauí. O jovem sempre estudou em escolas públicas até ser aprovado no ENEM para o curso de Geoprocessamento do IFPI, em 2012.

Em 2014, o paraense teve a oportunidade de participar do programa Ciência Sem Fronteiras do Governo Federal. Que dava oportunidade aos estudantes, principalmente das Ciências Exatas, para estudar no exterior em diversos países pelo mundo.



Bruno de Castro é egresso do Ifpi e criou uma plataforma para monitorar a evolução dos casos do Coronavírus - Foto: Reprodução

“Eu fui aceito pela Rice University, Houston – TX e durante o meu ano acadêmico eu comecei um estágio com o professor Farès el-Dahdah. Eles estava criando um mapa diacrônico da cidade do Rio de Janeiro, o imagineRio.org, e precisava de alguém que entendesse de Sistemas de Informações e falasse português. Continuei nesse estágio até mesmo depois de retornar ao Brasil após o fim do programa, trabalhando remotamente. Em 2017, assim que me formei, fui convidado a voltar para a universidade como Pesquisador em Sistemas de Informações Geográficas”, explica Bruno Castro.

O site para monitorar os casos de coronavírus no seu país de origem surgiu após o Bruno observar mapas de COVID-19 que mostravam todos os países, mas não mostravam os estados do Brasil.

“Acreditei que as pessoas gostariam de uma ferramenta que compilasse os dados dos estados em um único local e decidi criar um mapa para poder mostrar essa informação. Meu chefe gostou e adquiriu o domínio “coronavirusnobrasil.org”, daí passamos a divulgar o site. O propósito do site é facilitar o acesso à informação sobre o COVID-19 no nosso país”, diz.

Para o jovem o cenário atual é de muita preocupação pois o número de casos que estão surgindo pode superlotar sistema público de saúde.

“Seguindo a proporção de aumentos de casos em outros países, o Brasil já está saindo na frente e o cenário pode se tornar pior que em outros países. Precisamos de distanciamento e isolamento social. Não mais sair às ruas sem necessidade. A ordem pelas próximas semanas, ou meses, é ficar em casa”, conclui.

Sandy Swamy