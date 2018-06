Efetivo da Polícia Militar do Piauí recebe mais 300 homens a partir de hoje

Um grupo de 300 policiais militares vai reforçar o policiamento na região metropolitana de Teresina e em cidades do interior partir desta sexta-feira (08). Eles iniciam o estágio probatório, que corresponde à última etapa do concurso da Polícia Militar, realizado em 2017. Desde o começo do ano que eles recebem o treinamento teórico e, a partir de agora, aplicarão na prática, com o policiamento de rua, os conhecimentos adquiridos.



É o que explica o coronel Márcio Oliveira, comandante de operações especiais da PM. “Eles já receberam todas as instruções e entram agora no estágio operacional. Este grupo já foi usado nas ações de resgate dos alagamentos do começo do ano, junto com a Defesa Civil, já os usamos também para o policiamento em competições esportivas do Estado, na Marcha para Jesus eles também estavam e agora vamos dividi-los entre Teresina e outros municípios, onde vão atuar pelos próximos três anos”, explica o coronel.



Foto: Arquivo O Dia

Pelo menos 208 destes 300 policiais em formação serão destinados aos grupamentos de Picos e Parnaíba e, de lá, seguirão para reforçar o policiamento nas cidades que escolheram quando fizeram sua inscrição para o certame. Após os três anos do estágio probatório, eles devem retornar a Teresina para ampliar de forma definitiva o efetivo da Capital.

“A primeira missão desta etapa para que permanecerem aqui durante este estágio será agora no próximo domingo durante a Caminhada da Fraternidade. Nós vamos coloca-los nas ruas, acompanhando todo o percurso e fazendo este trabalho de vigilância e policiamento ostensivo. A ideia é justamente somar forças ao corpo operacional do qual já dispomos no momento”, finaliza o coronel Márcio.

Maria Clara Estrêla