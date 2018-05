Educadores elaboram Base Comum Curricular do Piauí

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com a Fundação Lemann e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), realizou, nesta sexta-feira (25), uma oficina para construção e execução do currículo estadual para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. O encontro aconteceu no Centro de Formação Antonino Freire e alinhou a educação de todo o Estado, tendo em vista a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A coordenadora da BNCC pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Marília Aragão, revela que 73 pessoas participaram da oficina, entre redatores e coordenadores. "Estamos preparando um currículo próprio do Piauí, sempre levando em conta da nova Base Nacional Comum Curricular, que exige a construção dos currículos. O próximo passo é reconstruir os projetos político-pedagógicos de cada uma das nossas escolas, com vínculo à essa definição curricular da Base, mas respeitando as peculiaridades locais", explica.

Durante a discussão, os participantes foram alertados de que o currículo é estadual, devendo carregar características dos 224 municípios do Estado. A redação será produzida tendo por base a construção municipal, debatida em cada município. "A Fundação Lemann está prestando assessoria para que possamos definir algumas janelas que estão abertas. São muitos detalhes que temos que discutir, tendo em mente que cada município tem suas especificidades econômicas e culturais", afirma Marília Aragão.

A coordenadora estadual da BNCC na Undime e secretária municipal de Educação de Barras, Lourdes Moraes, falou da expectativa dos profissionais da educação. "É um momento único porque a partir de agora vamos trabalhar com um documento que vai alinhar a educação de todo o Estado. Sempre foi um sonho e acho que é um momento de expectativa de todos os profissionais da educação para que o Piauí possa desenvolver uma educação de qualidade e equidade. É um momento de tirar dúvidas e ter um conhecimento mais profundo da estrutura curricular que vamos construir", esclareceu.

Ascom