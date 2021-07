Educação: 368 escolas do Piauí receberão recursos do Programa Brasil na Escola

O Ministério da Educação divulgou hoje (24) a lista das escolas brasileiras que participarão do eixo Apoio Técnico e Financeiro do Programa Brasil na Escola (PBE). Ao todo, o Piauí tem 368 unidades escolares públicas municipais e estaduais validadas para receberem os recursos. O PBE prevê investimento de mais de R$ 200 milhões.



Entre todas as regiões brasileiras, o Nordeste é a que congrega a o maior percentual de escolas indicadas e validadas (88,4%). Ao todo, os estados nordestinos indicaram 8.089 escolas para recebimento de recursos do Programa Brasil na Escola entre as 9.148 elegíveis a participar do programa.



Foto: O Dia

O apoio técnico e financeiro que as escolas piauienses vão receber é o primeiro dos três eixos que estruturam o Programa Brasil na Escola. Os outros dois eixos são a Valorização de Boas Práticas e a Inovação. A Valorização de Boas Práticas busca focar políticas públicas propostas nas escolas que atendem às populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica e escolas com baixos índices de fluxo escolar e aprendizagem.

Vale lembrar que as escolas validadas pelo MEC deverão agora elaborar o Plano de Ação de Atendimento da Escola com o Plano de Aplicação Financeira do recurso a ser recebido. Cada escola validada deve receber em média R$ 29.300,66 dos R$ 200.505.400 que são destinados ao programa.

