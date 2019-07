Ecotur leva atividades de educação ambiental ao litoral piauiense

O protejo Ecotur, idealizado pelo Grupo O DIA de Comunicação, chega a sua 15ª edição em 2019 e leva aos turistas que visitam o litoral piauiense muita informação e dicas de preservação ambiental. Entre os dias 26 e 28 de julho, o Ecotur estará em Luís Correia e Parnaíba, percorrendo as praias e realizando ações educativas.



Segundo Alberto Moura, diretor de Marketing do Grupo O DIA, o projeto Ecotur acontece sempre no último final de semana do mês de julho, quando uma equipe vai a Luís Correia realizar atividades como blitze de entrega de material educativo, cata do lixo na praia de Atalaia, além de prestar apoio à arena esportiva e distribuir brindes.

“Esse é um trabalho de educação ambiental, de explicar para os turistas sobre o uso racional da água, os cuidados que devemos ter com a coleta do lixo e com os animais marinhos. Em anos anteriores, por exemplo, trabalhamos a tartaruga como tema do nosso projeto, explicando todos os cuidados de preservação dessa espécie”, lembra Alberto Moura.



Equipes vão atuar na cata do lixo, distribuição de material educativo e brindes, além de dar suporte a atividades esportivas - Foto: O Dia



O diretor de Marketing explica que, para este ano, o tema escolhido foi o lixo. Ele cita que a proposta é orientar sobre o descarte correto dos resíduos, de maneira a não prejudicar o meio ambiente e os animais marinhos. Além disso, também será apresentado aos turistas a forma correta de coletar o material descartado.

“As nossas ações têm como foco orientar como as pessoas devem se reeducar para não produzir novos lixos e evitar que isso cause morte na vida marinha. Nosso maior objetivo é a educação ambiental, por isso, estaremos com uma equipe em Luís Correia e em Parnaíba. Mas o Ecotur, além de falar sobre o meio ambiente, também desenvolve ações como prática de esporte, aula de dança, distribuição de brindes e do guia Ecotur, que tem algumas orientações referentes à educação ambiental, mas também fala de moda e cuidados com a saúde”, pontua Alberto Moura.

Algumas empresas são parceiras desse evento, como a Prefeitura de Luís Correia que participa através da liberação do carro para recolher o lixo durante o fim de semana que o Ecotur faz a cata na praia. Este ano, a operação conta ainda com o apoio do Governo do Estado e de empresas como a Unimed, KA Moda Praia e Parnaíba Shopping.

Isabela Lopes - Jornal O Dia