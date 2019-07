Em sua 15ª edição, o projeto Ecotur, idealizado pelo Sistema O Dia de Comunicação, inicia nesta sexta-feira (26) na cidade de Parnaíba. Tendo como carro-chefe a bandeira da preservação ambiental, este ano a ação traz como foco principal os prejuízos que o plástico causa à natureza. O projeto Ecotur acontece de 26 a 28 de julho em diversas praias do litoral piauiense e terá total cobertura do Sistema O Dia de Comunicação.

Na sexta-feira, a equipe do Sistema O Dia estará no município de Parnaíba distribuindo o Guia Ecotur, que traz informações sobrer pontos turísticos, restaurantes, hoteis, além de dicas de cuidados com a saúde, bem estar e, claro, com as praias e animais marinhos. Alberto Moura, diretor de Marketing do Sistema O Dia, fala sobre a temática escolhida deste ano. O Guia também traz dicas de saúde, bem estar e orientações sobre a priobição de circular de carros pelas praias.

Ecotur chega ao litoral e leva ações de educação ambiental. (Foto: O DIA)



“Como este ano estamos levantando uma bandeira sobre o lixo que é produzido e de como o plástico que é jogado no Oceano afeta a vida marinha, tambem trazemos matérias no nosso Guia Ecotur sobre como esse lixo pode ser prejudicial, principalmente o desaparecimento de algumas espécies, como vem acontecendo. Nosso foco também é falar sobre o uso dos canudos de plásticos e como eles são prejudiciais ao meio ambiente”, comenta.

Em Parnaíba, o uso de canudos plásticos está proibido em bares, restaurantes, barracas de praia, lanchonetes, ambulantes e demais estabelecimentos legalmente autorizados pelo Pode Público Municipial está proibído, de acordo com a Lei nº 4.435/2018. De acordo com a medida, os estabelecimentos devem passar a usar e fornecer aos clientes canudos de papel biodegradável ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante.

Ecotur chega ao litoral e leva ações de educação ambiental. (Foto: O DIA)



No caso de descumprimento da Lei, o estabelecimento flagrado sob infração será multado em R$ 500,00 e terá o prazo de 30 dias para regularizar a situação. Em caso de reincidência o valor será dobrado, podendo chegar ao limite de R$ 8 mil. A Lei ainda prevê a suspensão das atividades do infrator por tempo determinado, além de incorrer na possibilidade de ter o alvará cassado.

“No Guia Ecotur trazer uma matéria falando sobre os prejuízos dos canudos de plásticos e dicas de como eles podem ser substituidos por canudos de outros materias, como bambu, papel, inox e até de vidro”, lembra Alberto Moura.

Ecotur chega ao litoral e leva ações de educação ambiental. (Foto: O DIA)



No sábado (27) e domingo (28), a partir das 9h, a Arena Ecotur estará pronta para receber os turistas com muito esporte e aula de zumba. Além disso, também serão distribuídos brindes e realizada a cata do lixo. A arena fica localizada na Praia de Atalaia, próxima à barraca do Carlitu’s.

Parcerias

O Ecotur conta com a parceria do Governo do Estado, que este ano está com o projeto ‘Piauú, férias de Norte a Sul’, e estão disponibilizando três arenas para realização de um campeonato de futebol e vôlei, além do campeonato de surf. Outro parceiro é a Unimed, que irá realizar ações voltadas para saúde nas quadras de futebol.

O projeto do Ecotur conta ainda com a parceria da AK Modas, restaurante Alemão e barraca Carlitu’s, além do Hotel Arrey Beach, pioneiros no litoral com quartos petfriendly, e o Parnaíba Shopping

Isabela Lopes