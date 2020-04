É possível ter resultado treinando em casa, diz profissional de Ed. Física

Para combater o avanço do coronavírus, diversas medidas estão sendo adotadas e o isolamento social é uma das principais. Com isso, milhões de pessoas estão dentro de suas casas o dia todo, cuidando de si e dos outros. Porém, esses cuidados devem se estender para o corpo, preservando a saúde física e mental, tanto para quem tinha uma rotina movimentada quanto para quem tinha um dia a dia mais pacato. Os exercícios físicos ajudam a liberar o estresse, melhorando assim o sistema imunológico, o que é bastante favorável para evitar a contaminação neste período de pandemia.

Então, para manter as pessoas ocupadas, profissionais de Educação Física, academias e até digitais influencers estão usando as redes sociais para fazer as pessoas se movimentarem. A profissional de Educação Física, Thaís Lima, garante que é possível alcançar resultados apenas treinando em casa, desde que se tenha disciplina e siga as orientações de um profissional capacitado. "Dá para fazer todo tipo de atividade física em casa e ter resultados. É preciso pensar que ‘eu terei mais resultado parado ou fazendo alguma atividade em casa, mesmo que de baixa intensidade?’. E a intensidade quem determina é você, porque, dependendo da atividade física, como por exemplo na musculação, dança ou aula de lutas, mesmo em casa é possível praticar de forma intensa, gerando diversos estímulos e fadiga", explica.



Thais Lima ensina como usar itens caseiros para potencializar os exercícios (Foto: Arquivo Pessoal)

E quem não tem equipamentos em casa, a dica é improvisar. Thaís Lima cita que é possível utilizar materiais simples, como garrafas d’água, alimentos e, claro, o próprio peso do corpo para treinar e conseguir resultados satisfatórios. "As pessoas podem adaptar seu treino para membros superiores e inferiores, cardio, HIIT, fazendo em casa mesmo. Inclusive, dá para utilizar diversos materiais, como saco de arroz, litro de óleo, cabo de vassoura. Claro que não é na mesma intensidade que se teria em uma academia, pois lá têm mais equipamentos apropriados para trabalhar cada grupamento muscular”, acrescenta. Para fazer agachamento, por exemplo, a dica é utilizar um cabo de vassoura e colocar pesos nas pontas. E para criar esses pesos, pode-se utilizar garrafas pet com água colocadas dentro de uma sacola ou até amarradas. Esse equipamento tem a funcionalidade de uma barra e serve para diversos exercícios.

Alerta: treinos de influencers devem ser evitados

Thaís Lima enfatiza ainda que todo exercício, mesmo à distância, deve ser feito com a ajuda de um profissional de Educação Física. Ela alerta que as pessoas não devem seguir os mesmos treinos feitos por influenciadores digitais, vez que cada indivíduo possui uma capacidade física específica. “Estamos vendo muitos blogueiros e influencers fazendo treinos e mostrando para as pessoas em lives o que elas podem fazer. Contudo, é importante frisar que aquele treino pode não ser o mais adequado para as outras pessoas. O profissional é quem vai dizer a intensidade, tipo de treino, limites para iniciantes e para quem já pratica atividade há mais tempo. Então, não é legal seguir as dicas desses influencers”, disse.

Praticar qualquer treino sem a devida orientação pode resultar em lesões, desde as mais simples até as mais graves. Por isso, busque um profissional de Educação Física, mesmo que de forma online, e peça que ele planeje exercícios de acordo com seu condicionamento físico, peso, entre outros fatores individuais. “Extrapolar o limite pode causar dor muscular, mal-estar, lesões e até febre, o que pode inclusive baixar a imunidade, e é justamente o que não queremos neste período que estamos vivendo de pandemia”, completa Thaís Lima.

Especialistas indicam exercícios para idosos se manterem ativos em casa

Durante o confinamento, a prática de atividades físicas é justamente uma das mais recomendadas por especialistas, inclusive para os idosos, principalmente por ajudar a evitar quadros de depressão e ansiedade. No entanto, esses movimentos devem ser feitos com a orientação de especialistas. "O idoso que já realizava atividades físicas antes do período de quarentena deve buscar fontes seguras de orientação profissional na internet, e usar sua experiência prévia como referência

para não exagerar na quantidade e intensidade de esforço", destaca a professora de educação física Cris Peixoto. Segundo a educadora, os exercícios mais recomendados para idosos são os de fortalecimento muscular, aeróbios e respiratórios. A fisioterapeuta Patrícia Prieto indica algumas práticas simples, que podem ser reproduzidas em casa com segurança mesmo para as pessoas que moram sozinhas. "Nós temos uma série de exercícios que podem ser feitos sen

tado, deitado ou mesmo em pé, com toda segurança", diz Prieto. "Os alongamentos, por exemplo, podem ser feitos com o auxílio de uma cadeira e os exercícios de fortalecimento muscular podem ser realizados deitado na cama ou no chão", explica a fisioterapeuta. De acordo com a OMS, além desses exercícios, é importante que os idosos mantenham, ainda, uma rotina com outras atividades que possam ser estimulantes para a mente, como leitura, jogos de tabuleiro e jar

dinagem, por exemplo. Com o isolamento social necessário para este momento, especialistas recomendam que familiares mantenham, também, um contato diário por telefone, principalmente com vídeo chamadas. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Carlos André Uehara, os pets também terão um papel fundamental neste momento de isolamento. "Os cachorros ou gatos são, muitas vezes, a única companhia

dos idosos", afirma Uehara, que só não recomenda que os idosos os levem para passear na rua. "Animais de pequeno porte não fazem tanta questão de sair de casa. Agora, caso o idoso tenha um animal maior, que precise sair, é bom pensar uma alternativa, como um parente ou vizinho que leve o animal para passear", diz. Segundo o veterinário Mário Marcondes, sempre que os animais retornarem desses passeios é importante higienizar bem as patas e os pelos deles, pois, ape

sar de não transmitirem a Covid-19, eles podem transportar o coronavírus. "Existem géis que são próprios para banhos secos em animais, são vendidos online, e com eles é possível fazer a limpeza do animal. Esses cuidados de higiene são importantes inclusive para o próprio pet", diz Marcondes. "É bom procurar manter o animal bastante saudável para não ter de ir ao veterinário neste período, além de estocar uma quantidade de ração em casa", alerta.

(Folhapress)

Isabela Lopes - Jornal O Dia