'É necessário remodelar constantemente o negócio', diz especialista

“Empreender é colocar em execução. O que vai distinguir a pessoa que tem uma ideia e a que realiza é a execução”. A orientação é do especialista em gestão do Sebrae Piauí, Vicente Oliveira, quando questionado sobre quais as orientações podem ser dadas para quem deseja empreender em períodos de grandes desafios como esse da pandemia do novo coronavírus.

O especialista usa a frase que abre essa matéria para logo depois afirmar que o primeiro passo é colocar a ideia no papel, com os pontos principais e também os secundários. O método é eficaz porque ao final você conseguirá visualizar sua ideia materializada e poderá reconhecer as falhas do projeto. O passo seguinte descrito por Vicente Oliveira é dedicação para tirar a ideia do papel e partir para a prática.

“É muito comum ouvirmos as pessoas dizendo que não têm tempo. Mas não existe falta de tempo, existe prioridade. Correr atrás de um sonho é bom, mas enquanto você não consegue realizar explore suas habilidades. Aquilo que você não encara como trabalho, mas como prazer. Se você está envolvido com muitas atividades, comece a priorizar aquelas que você mais se identifica. Não visualize apenas o ganho financeiro. A persistência é um fator crítico ao comportamento do empreendedor”, disse.



A pandemia da covid-19 forçou grande parte dos empresários a remodelarem o empreendimento para sobreviver às restrições - Foto: Freepik



Mas a caminhada não para por aí. Vicente Oliveira explica que mesmo após o início do negócio e até mesmo durante seu sucesso é necessário que o empresário sempre realize avaliações, isso porque vai evitar tropeços e ainda visualização de oportunidades. A pandemia da Covid-19 forçou grande parte dos empresários a remodelarem o empreendimento para sobreviver às restrições.

“Atendemos nesse período vários empresários que foram obrigados a fechar suas portas e com isso tiveram a necessidade de remodelar seu negócio. Trabalhamos com uma pessoa que tem loja de roupa. Ela teve que fechar a loja cheia de roupa e não sabia mais o que fazer nesse momento. O modelo de negócio dela era apenas para o atacado. Na remodelagem consideramos ela vender no varejo e marcar presença na internet. Alguns meses depois mandou agradecimentos pelos resultados que ela conseguiu alcançar”, exemplificou.

Capacitação

Consultorias e capacitações durante esse trajeto, desde a ideia, passando pela implantação do projeto até uma necessidade de remodelagem são essenciais. A ajuda especializada vai evitar erros que talvez você não observe por estar envolvido demais com a ideia. O Sebrae Piauí possui consultas gratuitas que podem contribuir nesse momento.

“O Sebrae está com uma solução chamada Sebrae na Sua Empresa. É importante os empresários buscarem uma consulta. É gratuito. Através dele você vai ter um diagnóstico da sua empresa e sugestões de solução”, recomenda o especialista Vicente Oliveira.

