DPE-PI 2021: Defensoria anuncia concurso com salário de até R$ 23 mil, veja o edital

Foi publicado no Diário Oficial do Estado Nº 220, desta sexta-feira, dia 08 de outubro de 2021, o Edital do IV Concurso público para Defensor Público do Estado do Piauí.

De acordo com o referido Edital estão sendo ofertadas cinco vagas para Defensor Público substituto, sendo 3 de ampla concorrência, 1 reservada para candidatos com deficiência e 1reservada para candidatos negros,indígenas e quilombolas.

O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), com a participação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em todas as fases, na forma do art. 43 da Lei Complementar Estadual Nº 59/2005.

A taxa de inscrição preliminar está estipulada no valor de R$ 251,32 e o concurso será realizado em fases específicas

Com informações Ascom DPE-PI

