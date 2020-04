Doações colaboram para a continuidade do Projeto Alimentar da RFCC-PI

Apesar do cenário adverso ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) segue atuando para manter todos os seus projetos em pleno funcionamento, mesmo com a queda no número de doações. O Projeto Alimentar, por exemplo, distribui diariamente leite em pó, cestas básicas e lanches aos pacientes que estão em tratamento quimioterápico e radioterápico atendendo as necessidades nutricionais de cada um deles.



Por medidas de prevenção e segurança foi necessário suspender temporariamente o serviço dos mensageiros – os motoboys que recolhem as doações nas casas dos doadores. Hoje, apenas 50% da equipe de teleoperadoras da Central de Doações segue trabalhando, mantendo esse canal de contato com toda a sociedade que apoia a causa. A voluntária Lenora Campelo, destaca que apesar disso, a entidade buscou outras estratégias para continuar recebendo as doações de toda a sociedade que sempre abraçou a causa.

"Nós disponibilizamos contas bancárias e isso tem nos ajudado bastante durante esse período da pandemia do coronavírus, além de outros tipos de doações que estamos recebendo de empresas, projetos e campanhas que iniciaram a partir desse novo cenário que estamos vivendo com o intuito de ajudar o próximo. Agradecemos todos aqueles que já nos ajudaram e reforçamos que tudo é bem-vindo para a continuidade e manutenção dos nossos projetos", enfatizou a voluntária.

Lenora Campelo também pontua que a sala da RFCC-PI, localizada no Hospital São Marcos, segue funcionando para dar todo o suporte aos pacientes em tratamento. "A sala não está aberta ao grande público e também não é feita aglomeração para essa entrega dos alimentos e medicamentos, por exemplo. E o lanche que distribuímos na radioterapia também segue com todas as medias de segurança já orientadas pelos órgãos de saúde e vigilância", disse.

Presidente reforça compromisso da entidade

A presidente da RFCC-PI, Carmen Campelo, ressalta a importância do compromisso da Rede em manter o Projeto Alimentar em pleno funcionamento e reforça a necessidade da população continuar colaborando com a entidade por meio de transferência bancária ou deixando qualquer doação no Lar de Maria.

"Desde que a RFCC-PI iniciou seus trabalhos assumimos o compromisso de nunca falhar com nossos pacientes, prometemos a eles uma alimentação digna e balanceada de acordo com a dieta adequada que um paciente que está em tratamento contra o câncer precisa ter. Não será esse momento adverso de pandemia que iremos interromper esse trabalho, acreditamos na solidariedade de nossos doadores que podem continuar contribuindo através de transferência bancária ou deixando suas doações na recepção do Lar de Maria", enfatizou a voluntária.

Além do Projeto Alimentar, a RFCC-PI ainda desenvolve outros projetos como o Abrigar (Lar de Maria); Aliviar; Apoiar e Alertar. Toda a manutenção destes projetos é feita graças às doações e por meio de campanhas realizadas durante o ano inteiro. A população pode continuar colaborando entregando suas doações na recepção do Lar de Maria (Avenida São Raimundo, 1000, Piçarra) ou por meio de transferência bancária na conta da Caixa Econômica Federal (Ag: 1607/CC:3778-5/Op: 003) e no Banco do Brasil (Ag: 4249-8/CC: 63624-X), CNPJ: 12.175.857/0001-21.

Da redação