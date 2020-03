Aprender a diferença entre os cortes, identificar os cortes nobres, escolher as melhores peças e descobrir alguns segredos sobre o churrasco, é o desejo de muitas pessoas que gostam de uma boa carne assada. Para Sebástian Rufino, conhecido como Sebá The Butcher ou Sisteminha, não foi diferente. O paraense fez do churrasco seu projeto de vida.

Em Teresina, o especialista em açougue fará um curso da segunda Temporada Bons de Fogo, modulo: Do corte ao fogo, no sábado, 14, das 10h às 16h. Além de muito conhecimento o bate-papo terá churrasco e cerveja gelada.





Do corte ao fogo: Curso ensina como escolher carne e preparar um bom churrasco. Divulgação

“Nas minhas recordações o churrasco era como um ritual, como eu sou de família simples, o churrasco era uma vez por ano, no final do ano, e como era bastante gente comprava o animal e matava. Eu tinha uns 11 anos e em 2004 passei por um frigorífico de frango depois mudei para Maringá trabalhei no açougue, e fui pesquisando sobre carnes, por que precisava mostrar para o cliente como fazer um churrasco bom”, lembra Sebástian Rufino.

No curso será possível aprender sobre higiene, manipulação e legislação. O chef vai falar sobre boas práticas de manipulação de alimentos; EPI e vestimentas do New Butcher; Equipamentos e utensílios de açougue; Sala de desossa e açougue.

“ Vamos conversar sobre como ter um churrasco de qualidade, com técnicas e cuidados básicos. O churrasco não é só colocar a carne para assar e ter equipamentos caros. Churrasco é cuidado, dedicação, saber o que quer fazer. Eu digo que 10% é carne, 10% equipamentos e 80% é atenção e respeito por quem vai comer”, diz Sebá The Butcher.

Além disso, é importante saber sobre raças bovinas; a influência do pecuarista sobre o produto final; qualidade do animal; como escolher uma carcaça; temperaturas de armazenamento; Desossa; Porcionamento (Bife, carne moída, hambúrguer, linguiças e etc); Cortes americanos, uruguaios, argentinos, brasileiros;





Sebá The Butcher dará curso em Teresina sobre higiene, manipulação e legislação. Divulgação

O chef vai ensinar ainda sobre maturação, a vácuo e Dry aged. Como fazer churrasco com todos os tipos de carne; temperaturas de cocção; Grelha e churrasqueira; Fogão; Plancha (Chapa); Defumação; Dirty steak.

Sebá The Butcher participou de uma das primeiras competições do Brasil em 2017, viaja o país dando curso, faz parte de uma seleção brasileira de açougueiros, e vai disputar a World Butchers Challenge, competição internacional conhecida como “a Copa do Mundo dos açougueiros”, que está marcada para agosto de 2020, em Sacramento, na Califórnia,





Sebá The Butcher é açogueiro churrasqueiro. Divulgação

Para quem quer participar do curso o investimento será de R$ 380,00 (exceto para BDF). A Inscrições pode ser feita pelo link: encurtador.com.br/jvBZ9 ou pelo contato: (86)99922-1321.

Sandy Swamy