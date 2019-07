O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) pode assumir em definitivo as obras de duplicação na BR 316, na saída de Teresina em direção à Demerval Lobão. A superintendência estadual do órgão encaminhou um oficio à direção do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) solicitando que o trecho da BR 316 volte à responsabilidade do governo federal, após o vencimento do convênio no próximo mês de dezembro.

DNIT pode assumir em definitivo as obras de duplicação da BR 316 . (Foto: Arquivo O DIA)



“Entramos com um ofício junto ao DER fazendo uma proposta no sentido de que o DER, que nos informou que tem R$ 74 milhões para ser aplicados nessas obras, conclua o serviço na BR 343 e faça uma restauração na BR 316, no trecho entre a rotatória da Casa de Custódia até próximo à entrada do conjunto Porto Alegre. A ideia é que em dezembro, quando o convênio expirar mais uma vez, o estado devolva a rodovia para o DNIT para que a gente possa colocar na nossa programação do ano de 2020”, explicou o superintendente do DNIT, Ribamar Bastos.

O objetivo da proposta é acelerar a execução das obras de duplicação das entradas de Teresina, que se arrastam desde o ano de 2012. De acordo com Ribamar Bastos, a proposta foi bem recebida pela direção do DER, que deve se manifestar oficialmente nos próximos dias. “ Estamos esperando a resposta do DER para que possamos tomar as medidas necessárias”, explicou. Iniciadas em 2013, as obras de duplicação possuem uma extensão total de aproximadamente 17 Km. Na BR 316 são 8, 5 km no trecho entre Teresina e Demerval Lobão, e na e BR-343 são cerca de 9 km, de Teresina em direção a Altos.

Natanael Souza