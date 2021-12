DNIT entrega obra de interseção da BR-135, em Cristalândia

A obra de interseção da BR 135, no município de Cristalândia, no Sul do Piauí, foi concluída pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e entregue pelo senador Elmano Férrrer no último final de semana. A obra que representa avanço para a Rodovia da Soja proporcionou alargamento e sinalização da estrada.

“Temos uma nova realidade nessa rodovia. Esta mais recente intervenção, em Cristalândia, o DNIT concluiu o alargamento numa extensão de 500m, e fez toda a sinalização, garantindo muito mais fluidez e segurança no trânsito e evitando os acidentes que eram comuns no local”, disse o senador.

Foto: Divulgação

Elmano Férrer pontuou que esse é uma nova etapa de obras na rodovia por onde a produção de grãos do sul do Piauí é escoada. O senador pontuou que a rodovia há havia ganhado 300km de alargamento e revitalização, no trecho que vai de Eliseu Martins até a divisa com o estado da Bahia.

“Agradeço o empenho e confiança do Governo Bolsonaro no nosso estado, por meio do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e do diretor geral do DNIT, General Santos Filho”, disse o senador.

