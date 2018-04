DNIT entrega na tarde de hoje a obra da cratera na BR-343

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deverá liberar até o final da tarde de hoje (20) o trecho da BR-343 onde uma cratera se abriu em decorrência da forte chuva que caiu em Teresina no feriado da Semana Santa. O local estava com o trânsito completamente interrompido para que as máquinas pudessem trabalhar.



O trecho deveria ter sido liberado na última terça-feira (17), segundo o prazo estipulado inicialmente pelo Dnit, mas a obra só foi totalmente concluída dois dias depois. Foram necessários 18 dias para a instalação, no local, de um novo bueiro, feito de pré-moldados, com uma área seis vezes maior aos que existiam antes.

“Construímos ainda um aterro de aquaplanagem, que vai dar maior vazão à água em relação ao que havia antes, e foi justamente essa vazão reduzida que contribuiu para o acúmulo de água no local, que fez com que o asfalto cedesse”, explica o José de Ribamar Bastos, superintendente estadual do Dnit.



Foto: Divulgação

No entanto, ele destaca que a instalação dos bueiros e a conclusão do aterro são somente medidas paliativas para o problema da vazão de água no trecho urbano da BR-343. Segundo Ribamar, somente a obra de duplicação da BR permitirá sanar de vez as possíveis ineficiência do sistema de escoamento. A obra de duplicação está em fase de licitação.

Polícia Rodoviária Federal

Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) informou que ainda não foi oficialmente notificada sobre o horário exato de liberação da via, e que, até o momento, o trecho segue fechado para o trânsito de veículos de qualquer porte. “Estamos aguardando a retirada das últimas máquinas para poder abrir a passagem novamente. Acredito que até o final do dia isso deve ocorrer, mas até lá, não há trânsito permitido no trecho urbano da 343”, foi o que informou o inspetor Figueiredo.

Maria Clara Estrêla