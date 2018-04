DNIT deve entregar amanhã obra de recuperação da BR-343

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), responsável pelas rodovias federais que cortam o Brasil, entregará amanhã (18) a obra de recuperação da BR-343, onde uma cratera se abriu com a forte chuva que caiu sobre a Capital Piauiense na Semana Santa . O Com a força da água, o asfalto cedeu e engoliu dois carros de passeio e um caminhão reboque, deixando quatro pessoas feridas.



Desde então, o DNIT vem trabalhando na recuperação do trecho, que ficou total interrompido para o fluxo de veículos entre Teresina e Altos. A obra, que começou no dia 02 de abril, se tornou ainda mais complexa depois que o temporal de 5 horas que caiu sobre a cidade fez a terra ceder novamente, aumentando a cratera em mais dois metros. Mesmo com o imprevisto, o DNIT manteve o prazo de 15 dias para a entrega da obra.

“O tráfego para veículo deve ser liberado amanhã e os ciclistas já começaram a usar a vida novamente. Nós fizemos um bueiro novo, de pré-moldados com uma área seis vezes maior que o anterior, construímos um aterro de aquaplanagem e a vazão de agora é muito maior que a que havia no local anteriormente”, explica José Ribamar Bastos, superintende estadual do DNIT.

Ele acrescenta ainda que as medidas tomadas são paliativas e que problema da BR-343 só será definitivamente resolvido após sua duplicação, que se encontra em fase de licitação.

Maria Clara Estrêla