Divulgada tabela de pagamento de servidores estaduais para 2020

O governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (27) a tabela de pagamento dos servidores para o ano de 2020. O calendário é semelhante ao de 2019 e dividido em quatro faixas salariais: até R$ 1.200, entre R$1.200 e R$ 1.800, de R$ 1.800 a R$ 3 mil e acima de R$ 3 mil.

No mês de janeiro, por exemplo, quem ganha até R$ 1.200 vai receber o pagamento no dia 31 do mesmo mês. O calendário continua no dia 5 de fevereiro com a faixa salarial de R$1.200 a R$ 1.800. Quem ganha entre R$ 1.800 e R$ 3 mil recebe o pagamento no dia 13 de fevereiro. Servidores que recebem acima de R$ 3 mil terão seus salários em conta no dia 19 de fevereiro.

Em relação ao décimo terceiro salário, a previsão é que a 2ª parcela seja paga em uma única data para todos os servidores: 21 de dezembro. Em 2019 o pagamento foi feito em dois dias.

“A tabela de pagamento foi feita com muita prudência e a nossa meta é trazer novamente essa tabela para o 5º dia útil até o final do mandato do governador Wellington Dias. Em meados desse ano, iremos fazer uma avaliação para saber se é possível antecipar alguns dias ainda nesse ano”, disse o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles.

Dezembro 2019

A tabela traz ainda o cronograma de pagamento de dezembro deste ano. Os pagamentos começam no dia 31 deste mês e prosseguem até 17 de janeiro de acordo com a faixa salarial.

Da Redação