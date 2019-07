Com sua experiência de vida nas empresas do Grupo Claudino, entre elas Armazém Paraíba e Indústria de Roupas Guadalajara, Dra. Cláudia Claudino participou de um bate-papo com os alunos da Escola de Empresários sobre suas experiências no Grupo Claudino.

Com um público de empresários de vários segmentos do Piauí e do Maranhão, a Escola de Empresários, curso realizado pela RL Executive Coach em parceria com a Fundação Gomes de Matos, realizou o módulo Competências de um Empresário de Sucesso, momento em que trataram do perfil do empreendedor brasileiro.

Durante o encontro, Dra. Cláudia relembrou os desafios em sua trajetória profissional dentro do Grupo Claudino e como concilia com a vida pessoal. Sem perder o foco, afirma que todo o processo torna-se assertivo quando há uma equipe bem estruturada e em constante formação. “Cheguei a um momento da vida que percebi a necessidade de trabalhar a equipe. Pessoas que possamos confiar, um grupo afinado, que tenha bons projetos e faça a empresa crescer. Identificar os talentos, formar uma boa equipe e buscar sempre se especializar no que faz”, comentou.

Diretora do Grupo Claudino fala em curso para empresários. (Foto: Divulgação)



A atualização constante de conhecimento com todos os colaboradores, segundo Dra. Cláudia, alinha equipes e líderes. São ações que possibilitam capacitar a liderança dentro de cada loja, despertando um olhar mais afinado com novidades e oportunidades nas respectivas áreas, estabelecendo quais ferramentas e processos serão utilizados. “Se você vai fazer um bolo, confira se tem todos os ingredientes na sua despensa, para não correr o risco de começar a receita e faltar ingredientes. E, muito importante, tendo tudo o que precisa, ainda sim olhar a data de validade”, ilustrou a diretora.

Renata Lourdes, consultora e executive coach, responsável pelo curso e mediadora do bate-papo, explica que a escolha do nome da empresária para o módulo foi motivada por sua história como mulher e profissional de sucesso dentro do Grupo Claudino, uma referência para os presentes. “Entendemos que ter a presença da Dra. Cláudia conosco é de grande valia. Uma super oportunidade para todos nós, por ela ser uma empreendedora referência no Brasil e fazer parte desse grande grupo empresarial que tem um posicionamento diferenciado no nosso país. Além disso, muitas histórias para contar de uma gestora e empreendedora que faz a diferença no mercado e na vida de várias pessoas”, comentou a consultora.

Sobre a percepção do evento, Dra. Cláudia comemora o compartilhamento de experiências e anseios de profissionais visionários. “Os empresários e aspirantes desse mundo dos negócios buscam, não a receita, mas ouvir de empreendedores que já têm algum tempo de trabalho alguma dica para que possam ser cada vez mais assertivos. Um momento que podemos sair mais ricos de experiências”, finalizou.

