Dicas importantes para deixar cabelos e pele saudáveis para banho de mar

Curtir a praia é bom, mas aproveitar esse momento de diversão e ainda garantir que a pele e os cabelos fiquem saudáveis é melhor ainda. Por isso, antes de pegar a estrada, é importante ter alguns cuidados e usar produtos adequados antes, durante e depois de se expor à luz solar.

A empresária e proprietária do Salão Social, Teresa Cristina Barbosa Abreu, explica que os cuidados com os cabelos devem começar antes mesmo da viagem, com a hidratação intensa, de forma a deixar o fio saudável para receber os impactos da luz solar. Além disso, é fundamental utilizar produtos que tenham pouco tempo de ação, que costumam agir em três minutos.

“Outra dica importante é, ao sair do mar, retirar o excesso de sal dos cabelos com a água doce. A luz solar, quando incide nos cabelos com água salga da, acaba danificando bastante os fios. Usar uma proteção física é ideal, como chapéus, que ajudam a amenizar o impacto da luz solar nos cabelos”, disse.



Foto: Arquivo O Dia

Contudo, Teresa Cristina alerta que não se deve usar o chapéu por muito tempo, nem com os cabelos molhados. Isso porque a umidade pode favorecer a proliferação de fungos, já que a proteção física deixa os cabelos abafados. Também é importante lavar os cabelos com um shampoo detox, que favorece a remoção dos resíduos prejudiciais aos fios.

“É preciso fazer essa lavagem todos os dias e evitar dormir com os cabelos sujos e molhados. O essencial é utilizar produtos com proteção solar e após a lavagem dos cabelos usar o secador para deixar os fios o mais seco possível, para não deixá-los muito tempo molhados. É importante destacar que não é para escovar o cabelo, pois essa fricção vai danificar ainda mais os fios”, lembra Teresa Cristina, destacando que os cabelos loiros exigem um pouco mais de cui dado e atenção por conta das químicas.

O Salão Social está há mais de 50 anos no mercado e oferece diversos serviços, como corte de cabelo masculino, feminino e infantil, além de escova, hidratação, maquiagem e manicure. Também é oferecido serviço de depilação, estética e massagens.

Isabela Lopes - Jornal O Dia