Dia do amigo: amizade é uma relação de amor e respeito

A amizade está presente na literatura, pintura, arte, cinema e assim como na vida do ser humano como algo indispensável. Dia 20 de julho é comemorado o Dia Internacional do Amigo. Para ser um amigo a pessoa que pode estar presente fisicamente todos os dias na sua vida ou que mesmo na distância é possível sentir o carinho e cuidado.



Segundo o psicólogo Bernardo Freitas Amizade é sinônimo de amor, “ é um abrigo sincero e seguro, é um sentimento que nos une, solidifica, fortifica os passos, uma pessoa sem amigo é uma pessoa que demostra um forte indicio de alguma psicopatologia, por que é imprescindível nas nossas vidas essa relação de afetividade o homem por si só é um ser social, e nesse ser social a amizade faz parte deste contexto”, explica.

Foto: Assis Fernandes

O vinculo sólido criado entre as pessoas para partilhar a vida é composto por pilares como cita Bernardes Freitas, “ aonde não tem respeito essa amizade é frágil, tem que ter a empatia, o se colocar no lugar do outro, solidariedade, fraternidade, amor no sentido mais puro e confiança reciproca”, descreve.

De acordo com o profissional as relações atuais estão frágeis, “nós vivemos em um mundo de individualismo, egoísmo, complexo de inferioridade, baixa autoestima e esses sentimentos estão prejudicando as relações e assim a doação não é reciproca, as pessoas criam expectativas e nem sempre recebe algo em troca e assim gera uma magoa”, ressalta Bernardo Freitas.

Com Informações da FM O DIAViviane MenegazzoSandy Swamy