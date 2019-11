Dia de Finados altera funcionamento do comércio

Com o feriado do Dia de Finados, celebrado neste sábado, 2 de novembro, os estabelecimentos comerciais terão horários diferenciados. Para quem ainda pretende comprar coroas e velas, o melhor é se organizar com antecedência, pois, segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), as lojas do Centro e bairros não funcionarão amanhã.

No Teresina Shopping, as lojas funcionarão apenas das 14h às 20h, o Espaço Família abre das 11h às 22h, o Hiperbompreço das 8h às 22h, lojas de alimentação e parque das 10h às 22h, Smart Fit das 8h às 18h e os Cinemas a partir das 12h30.

Já o Shopping Rio Poty não terá alteração em seu funcionamento. As lojas estarão abertas das 10h às 22h, assim como os espaços de lazer, praça de alimentação e cafeterias. O Cinépolis abre das 13h às 22h30 e a academia Bodytech abrirá às 9h e fechará às 14h.

Supermercados como o Assaí e o Extra funcionam normalmente, sendo o Extra Hiper de 7h às 0h, Mercado Extra de 7h às 22h e Assaí de 7h às 22h. Já as lojas Pão de Açúcar terão o funcionamento diferente para cada região. O Pão de Açúcar Frei Serafim abrirá das 7h às 20h; nos bairros São Cristóvão e Jóquei será de 7h às 21h e da Dom Severino inicia 7h e fecha às 22h.



Parques e ônibus

Os parques também funcionam em horário normal neste sábado. O Parque Estação Cidadania das 5h30 às 21h30; Parque Matias Matos das 5h30 às 10h e das 16h às 21h30; Parque da Macaúba abre das 5h30 às 10h e das 16h às 21h30; Parque da Cidade funciona das 6h às 19h e Parque Encontro dos Rios de 7h às 18h.

Aos moradores que dependem de transporte público, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) fará uma redução de 50% da frota de ônibus que circula na cidade, seguindo a rota dos ônibus aos domingos.

