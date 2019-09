"Dia D" ofertará 100 vagas de emprego para pessoas com deficiência

Nesta sexta-feira (27) várias cidades do Brasil irão realizar o Dia D de Inclusão às Pessoas com Deficiência. O evento chega à suaquinta edição no Piauí e será marcada pela realização de cadastro e seleção de pessoas para a busca de emprego em empresas da iniciativa privada .

Segundo o secretário de estado para inclusão da pessoa com deficiência, Mauro Eduardo, este ano serão ofertadas 100 vagas em algumas áreas como agente administrativo, agente de portaria, atendimento de telemarketing e na área de informática.

As empresas estarão com balcão de atendimentos na sede da secretaria (SEID) das 8h às 16hs e irão receber currículos e fazer a seleção par ao mercado de trabalho.

“Esse é um evento importante, que acontece em todo estado do Piauí, e a gente quer continuar aumentando esse número, porque o trabalho dignifica o homem e as pessoas com deficiência precisam de trabalho pra ter o seu sustento, pra manter o sustento de sua família, isso é importante pra nós", destaca.



Mauro Eduardo, da Seid, explica como será o Dia D de Inclusão da Pessoa com Deficiência. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

Na última avaliação, os números mostram avanço na inclusão das pessoas com deficiências em vagas de emprego, totalizando mais de 2 mil vagas ocupadas na iniciativa privada em todo o estado do Piauí. Apesar dos avanços obtidos no âmbito legislativo, como a lei nº 8.112/90, (que estipula porcentagem de vagas de empregos para pessoas com deficiência nos setores público e privado), Mauro explica que muito ainda precisa ser conquistado .

“O que nós queremos é que a gente e possa ter esse diálogo direto com as empresas e elas possam dar oportunidades para as pessoas com deficiências. Nós queremos é mostrar pra sociedade que a nossa deficiência não nos torna incapaz de desempenhar qualquer atividade que seja compatível com o que a gente está desenvolvendo”, explica o secretário.

Nesta quinta (26) é comemorado o Dia Nacional do Surdo, outra área em que, segundo o secretário, obteve avanços no estado. Hoje, existem centros especializados para capacitação de pessoas surdas e mudas e familiares, que precisam estar em contato direto com eles. A Central de Libras, linguagem de sinais, também dá suporte em serviços e atividades realizadas pelos deficientes auditivos.

O Dia D de Inclusão da Pessoa com Deficiência acontece nesta sexta-feira (27) na sede da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (SEID) que fica localizada na Rua Alvaro Mendes, 1432, Centro de Teresina. Próximo aos Correios (esquina com a rua Sete de Setembro).

Rodrigo Antunes