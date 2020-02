Neste sábado, 29, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina realizará o Dia D de Mobilização da Vacinação Contra o Sarampo. A abertura será às 8h30, na Unidade Básica de Saúde do Planalto Ininga, rua Esperantina s/n. O público-alvo é de pessoas com idade entre cinco e 19 anos.

“Teremos 26 salas de vacina abertas em todas as zonas da cidade. Considerando que, até janeiro de 2020 a circulação do vírus do sarampo permanece ativa no país, e diante da necessidade de proteger a população contra a doença, neste ano, Estados e municípios realizam a vacinação contra o sarampo desde o dia 10 de fevereiro e segue até 13 de março”, diz Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da FMS.

Dia D da Vacinação contra o Sarampo acontece neste sábado. Reprodução

A Vacinação Contra o Sarampo e a adesão do público-alvo é imprescindível para garantir a devida proteção da população contra o sarampo e possibilitar a interrupção da circulação do vírus no país. Ela é também é um passo importante para a recertificação da eliminação da doença do Brasil. A Campanha de Vacinação Contra o Sarampo terá uma segunda etapa em agosto, contemplando o público de 30 a 59 anos.

