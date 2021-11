Seca no Piauí: governo reconhece situação de emergência em Curral Novo do Piauí e Jaicós

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu, nesta terça-feira (23), a situação de emergência nos municípios piauienses Curral Novo do Piauí e Jaicós, devido à ausência de chuvas.



Com o reconhecimento federal, os gestores municipais podem pedir apoio financeiro ao MDR para atendimento à população atingida, além de restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas públicas danificadas.



(Foto: Agência Brasil)



Com base nas informações enviadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União com a especificação do valor a ser liberado.

Além de Curral Novo do Piauí e Jaicós, outros oito municípios do estado estão em situação de emergência, são eles: Betânia do Piauí, Coronel José Dias, Dom Inocêncio, Jacobina do Piauí, Patos do Piauí, Paulistana, Simões e São Raimundo Nonato.







