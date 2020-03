Deusdedite Barroso, fundador do Comercial Barroso, morre aos 85 anos em Teresina

Há 55 anos, o comercial Barroso abria a sua primeira loja em Teresina. Deusdedite Barroso de Oliveira, fundador do empreendimento, conseguiu transformar o comércio simples em um grupo que, atualmente, se estende em 27 empresas dos mais variados setores. Mas na manhã desta quarta-feira (11), o idealizador do grande grupo comercial faleceu na Capital, aos 85 anos. Para o presidente do Sindicato dos Lojista do Piauí (Sindlojas), Tertulino Passos, o falecimento do empresário representa “Uma perda significativa para o setor”, lamenta Sindlojas.



“O Comercial Barroso tem importância muito grande pelo numero de lojas, pela grande quantidade de empregos gerados e pela história que construiu no Piauí. A morte de Deusdedite tem uma importância grande, porque representa uma perda bem significativa para o setor”, descreve Tertulino.

Comercial Barroso. Foto: Google.

Dorival Vicente, que trabalha no grupo há 41 anos, afirma que o fundador deixará um legado de comprometimento e responsabilidade. “É uma figura que jamais será apagada da memória da gente. Ele deixará uma lacuna muito vaga, por ser uma pessoa muito ativa, sempre dentro da loja conversando com todos os funcionários. Eu o tinha como um segundo pai”, diz.

Deusdedite trabalhou ativamente até o fim do último ano. Agora, o trabalho de gestão continua sendo encaminhado pelos filhos Marcelo e Assis Barroso.

Velório

O velório acontece na Pax União, espaço Nuvens, na Avenida Miguel Rosa, a partir das 10h30.

Glenda Uchôa - Jornal O Dia