Detran irá reforçar as fiscalizações de trânsito neste final de ano

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PI), Arão Lobão, recebeu na manhã de sexta-feira (20), o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), o tenente-coronel Francisco Ramos, e a comandante da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN), a major PM Ayla. A reunião teve a finalidade de definir os parâmetros para as atividades que serão exercidas pelos três órgãos no final deste ano, e no próximo ano de 2020.





Foto: Ccom

O diretor-geral do Detran-PI, Arão Lobão, destacou que as ações ordinárias desenvolvidas por esses órgãos são de extrema importância para as fiscalizações do estado do Piauí. “Esses planejamentos que acontecem entre os órgãos estaduais são importantes para definir as ações voltadas especificamente para coibir a ingestão de álcool quando associada a direção, condições estas que agravam os acidentes de trânsito no Piauí”, pontuou.

Promovendo ações e operações como o teste de alcoolemia, o BPRE e a CIPTRAN realizarão estratégias para coibir o condutor de gerar mais acidentes e mortes no trânsito neste final de ano. “Conversamos sobre as operações de final do ano, principalmente sobre a utilização do teste de alcoolemia, que é de extrema importância para a diminuição de acidentes durante o período de festividades, e proporciona assim, um trânsito mais seguro”, finalizou o diretor-geral.

