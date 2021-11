Detentos reformam prédio que será sede da Força de Segurança Pública

A Secretaria de Justiça do Piauí iniciou, nesta segunda-feira (8), o uso da mão de obra carcerária na limpeza e reforma do prédio que será sede da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (Feisp), localizado na Rua Clodoaldo Freitas, no Centro de Teresina.

Foto: Divulgação/Sejus Cerca de 20 internos do regime semiaberto ficarão responsáveis por reformar o prédio público. Os presos estarão sob a custódia das forças de segurança no local, onde trabalharão ao longo do dia, conforme a previsão legal. De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), a cada três dias de trabalho, um é reduzido da pena. “Nós firmamos uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, proporcionando mais uma oportunidade de ressocialização para que os internos possam ofertar à sociedade um trabalho eficiente promovendo, assim, a sua remição de pena e uma nova vida”, frisou o Secretário de Justiça, Carlos Edilson.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!