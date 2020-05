Detentos da Cadeia Pública de Altos testam negativo para a Covid-19

Os detentos da Cadeia Pública de Altos que fizeram o teste de Covid-19 após precisarem de atendimento médico por conta de uma infecção dentro da unidade penal, testaram negativo para a doença. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) nesta terça-feira (12). Eles foram submetidos ao exame na última sexta-feira (08) em decorrência de um quadro de insuficiência renal.

Com os resultados negativos, o sistema prisional piauiense segue sem nenhum caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Vale ressaltar que estão sendo tomadas providências desde o início da pandemia aqui no Estado para evitar que o vírus entre nas penitenciárias piauienses. A Secretaria de Justiça implantou um sistema de visitas virtuais, ou seja, os presos agora veem seus familiares por meio de vídeochamada guiadas por um agente.



Cadeias do Piauí foram sanitizadas para evitar contaminação de presos pelo coronavírus - Foto: Divulgação/Sejus

Além disso, as entradas de materiais vindos de fora das prisões, como por exemplo gêneros alimentícios, estão suspensas devido ao risco de penetração do vírus no sistema carcerário por meio das embalagens desses itens.

Entenda a necessidade dos exames

Na semana passada, detentos da Cadeia Pública de Altos foram acometidos por uma infecção com causas ainda desconhecidas. Sete deles apresentaram quadro se insuficiência renal e precisaram ser atendidos fora da cadeia, tendo sido encaminhados para o hospital. Eles foram liberados no dia seguinte após melhoras, mas por precaução, passaram pelo teste da Covid-19 antes de retornarem para o sistema carcerário.

As amostras dos presos foram colhidas e analisadas pelo Laboratório Central, o Lacen.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Justiça