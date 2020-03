Desembarque de pessoas nos aeroportos do PI permanecem sem restrição

Em média, cerca de 1.700 passageiros desembarcam todos os dias nos aeroportos piauienses, é o que revelam dados disponíveis na Consulta Interativa dos Indicadores do Mercado de Transporte Aéreo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) referentes a 2020.



Mesmo diante do cenário de pandemia mundial causado pelo novo coronavírus (Covid-19), a plataforma revela que os aeroportos de Teresina e Parnaíba contabilizou cerca 99 mil desembarques este ano, mais de 42 mil apenas em fevereiro, quando o Brasil registrou o primeiro caso da doença.

O sistema da ANAC ainda não disponibiliza informações referentes a março, mês em que a Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) notificou o primeiro piauiense infectado pelo vírus, porém, os números contrastam com as medidas sanitárias adotadas pelo Governo do Estado no controle do fluxo de pessoas nas fronteiras terrestres com outros estados.

Isso porque a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), responsável pela administração desses aeroportos, mantém as operações desses campos de aviação normalmente e sem interrupções, ou seja, não há qualquer moderação da entrada e saída de pessoas no Piauí através do espaço aéreo.





