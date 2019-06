O ex-presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, o desembargador Manfredi Mendes de Cerqueira, morreu nesta segunda-feira (3), aos 94 anos. O desembargador também foi o primeiro Diretor da Escola Superior da Magistratura do Piauí, presidente da Associação dos Magistrados Piauienses e presidente do Tribunal Regional Eleitoral.



A morte do desembargador, cuja causa ainda não foi divulgada, foi lamentada por várias instituições do Estado, como o Tribunal de Justiça e a Universidade Federal do Piauí.

Desembargador Manfredi Mendes de Cerqueira morre aos 94 anos. (Foto: Divulgação/UFPI)



Nascido no município de Piracuruca, Manfredi Mendes de Cerqueira formou-se bacharel em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sendo posteriormente aprovado em concurso público para o Ministério Público do Estado do Piauí.

Exerceu os cargos de advogado-geral do Estado, secretário do Interior, Justiça e Segurança Pública e procurador de Justiça do Tribunal de Contas e professor de Direito da Universidade Federal do Piauí.

O ex-presidente do Tribunal de Justiça do Piauí é ainda autor de vários livros e trabalhos publicados. Ocupou a cadeira de número 28 da Academia Piauiense de Letras.

O velório do desembargador iniciou por volta das 10h na Pax União, na Avenida Miguel Rosa, zona Centro/Sul de Teresina.

Nota da UFPI

Nota do TJ/PI

O velório ocorrerá na Pax União, às 10h.

Que Deus ofereça conforto a seus amigos e familiares nesse momento de profunda dor.

Desembargador Sebastião Ribeiro Martins

Presidente do TJ-PI

Nathalia Amaral, com informações do TJ/PI e da UFPI.