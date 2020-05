Desembargador autoriza pagamento do hospital de campanha do Verdão

Após o Ministério Público do Piauí contestar o valor destinado pelo Governo do Estado para a construção do hospital de campanha do Verdão, o desembargador Edvaldo Moura negou, por meio de decisão liminar, pedido de suspensão do pagamento de parcelas da obra à empreiteira Progen. O pagamento já havia sido autorizado pela juíza substituta da 2.a Vara dos Feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina, Carmelita Brito.

O Estado havia dividido o pagamento da obra em três parcelas, das quais a primeira já havia sido paga. Porém, “em razão de entender que pode haver desvio de verba pública”, descreveu o desembargador, o MP-PI “requereu, liminarmente, ordem judicial para que o Estado do Piauí, através da Secretaria Estadual de Saúde, seja obstado de realizar os pagamentos da segunda e terceira parcelas, além da realização de perícia a fim de determinar o real valor do contrato”.

Desembargador Edvaldo Moura, do Tribunal de Justiça do Piauí ( Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Contudo, para o desembargador Edvaldo Moura, não há elementos para se embargar o Governo Estadual de efetivar os pagamentos. O magistrado de segundo grau reconhece que houve contratação “em caráter diferenciado, emergencial” e que “algumas questões podem não estar de acordo com a legislação vigente”, mas afirma não haver razão para se criar obstáculos para uma obra que pode se configurar como uma ferramenta no combate à epidemia da Covid-19.

Em sua decisão, o desembargador Edvaldo Moura enfatiza os números alarmantes da epidemia no Brasil e no Piauí. Até o início da noite do dia 10 de maio, data da redação da decisão, eram, no estado no Piauí, 1.332 casos confirmados e 45 óbitos. “Infelizmente, não há como se exigir, de forma prudente, que se aguarde perícia sobre os gastos realizados e nem suspensão de pagamento – que poderia gerar paralisação nas obras como conseqüência”. Este último efeito, por sua vez, se traduziria na “concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável”, conclui.





Compartilhar no

Da redação