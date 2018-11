Descarte incorreto de lixo gera prejuízo aos cofres públicos

As equipes de limpeza da Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) Centro Norte recolheram no mês de outubro aproximadamente duas mil toneladas de lixo nas vias da região. Todo o trabalho gerou aos cofres públicos cerca de R$78 mil reais.

“Foram R$78 mil reais gastos com limpeza, recurso que poderia estar sendo investido em outras áreas de prioridade do poder público. Então, a partir disso, nós pedimos a colaboração das pessoas para o descarte correto de alguns materiais como restos de podas, material de construção, móveis, que são colocados no meio das ruas, praças, terrenos abandonados”, afirma Márcia Muniz, superintendente executiva da SDU Centro Norte.

A prefeitura está pedindo a cooperação dos moradores, no sentido de acomodar o lixo adequadamente. Foto: Reprodução

A Gerência de Serviços Urbanos (GSU) da SDU Centro Norte trabalha periodicamente na limpeza da cidade realizando os serviços capina, varrição, transbordo e outros. A população também pode contribuir com esse trabalho destinando o material que o transporte de limpeza não recolhe aos Pontos de Recolhimento de Resíduos (PRRs) da região. Na região Centro Norte são 9 PRRs que ficam localizados nos bairros Ilhotas, Morro da Esperança, Mafuá, Aeroporto, Mocambinho, Santa Maria da Codipi, Mafrense e Buenos Aires.

A população também pode denunciar o descarte incorreto do lixo domiciliar ou material sólido pelos números (86)3232 3524, (86) 99806 6171 (Lixo Zero) ou por meio do aplicativo Colab, que fornece ao cidadão a possibilidade de acrescentar imagens, localização da infração e contribuir para uma Teresina mais limpa.

Pontos de Recolhimento de Resíduos na zona Norte:



Rua Mato Grosso, entre as Ruas Jarbas Martins e Anísio Brito, Bairro Ilhotas



Rua Prof. Fernando Marques, entre a Av. Alameda Parnaíba a Rua Amazonas Bairro Morro da Esperança



Rua Alcides Freitas, entre as Ruas Rui Barbosa e 13 de Maio, Bairro Mafuá



Rua Governador Arthur de Vascocelos, entre as Ruas Roraima e Território Fernando de Noronha, Bairro Aeroporto



Rua Desembargador Caio Oliveira com Avenida do Dique, Loteamento São José - Bairro Mocambinho



Rua Mariano Gaioso com Avenida Ministro Ségio Mota, Bairro Santa Maria da CODIPI



Avenida da Conquista (Francisco Nogueira), próximo ao Parque Ambiental do Res. Francisca Trindade, Bairro Santa Maria da CODIPI



Rua Manuel Aguiar com Rua Raimundo Vila Nova, Bairro Mafrense



Rua Professor Oscar Clarck, ao lado do Cemitério Santo Antônio, Bairro Buenos Aires



Da redação