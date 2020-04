Desafios do ensino à distância com crianças durante a pandemia

A quarentena instituída devido à disseminação do novo coronavírus afetou, entre outros aspectos, a rotina escolar. Com as aulas presenciais suspensas, professores e alunos estão tendo que se adaptar à educação à distância. Para o professor doutor Raimundo Dutra, este é o momento de aprender a utilizar outras ferramentas de ensino.

"A suspensão das aulas foi para evitar um contágio maior do vírus, o que tirou das escolas os professores e as crianças que passam a maior parte do seu tempo lá. A estratégia agora é o ensino à distância, por meio das plataformas digitais, aplicativos de videoaulas; o que vai possibilitar que a rotina das crianças continue existindo e fazer com que ela não se afaste dos processos educativos", defende Raimundo Dutra.



Foto: Arquivo Pessoal

O professor destaca que, nos últimos dias, tem visto muitos pais reclamando nas redes sociais, dizendo que se tornaram professores. Quando na verdade, o que ocorre é que, por estarem todos em casa, os pais têm o papel de acompanharem o filho durante as aulas online, enquanto o professor ministra a aula.

"O professor não deixou de ser professor, só não está tendo contato próximo com as crianças, mas ele continua desenvolvendo a sua função, utilizando outras estratégias. Já o que os pais estão fazendo é acompanhamento, o que eles devem fazer mesmo quando o ensino é presencial", afirma.

Outro ponto que Raimundo Dutra questiona é sobre as metodologias e ferramentas usadas por escolas privadas e públicas. Pois, segundo ele, o que se percebe é que no privado há maior estrutura para utilizar meios online, já que a maioria dos alunos tem acesso à internet em casa.

"Todos estão aprendendo a lidar com esse novo jeito de ensino. Nas escolas públicas, boa parte dos estudantes não tem aparato tecnológico em casa e os gestores estão utilizando inclusive da TV aberta para transmitir as aulas", finaliza.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia