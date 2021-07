Dermatologista dá dicas de como tratar queimaduras de Potó

A dermatologista Caroline Baima traz dicas de como tratar as queimaduras causadas pelo Potó, que se proliferam especialmente nessa época do ano.

De acordo com a especialista, que falou sobre o assunto no Bom Dia News, do O DIA TV, durante o mês de Junho as reclamações sobre Potó já começam a ser frequentes. Ela afirma que muitos dos seus pacientes foram “premiados” com as queimaduras.



Foto: Reprodução/Internet

Segundo Caroline, o inseto é atraído principalmente pela luz branca, e uma das dicas que a médica traz é substituir esse tipo de iluminação pela luz amarela. “Eles preferem luz branca, então usar luzes amarelas ajuda a diminuir a atração do Potó pela luz”, declara.



A dermatologista afirma ainda que as queimaduras por Potó são causadas pelo esmagamento do mesmo contra a pele. “Ao esmagar o inseto, imediatamente ele solta uma substância que provoca queimadura”, afirma.



Para tratamento, Caroline indica a utilização de água corrente com sabão no momento da queimadura. Durante o processo de cicatrização, é importante manter a pele hidratada e não rasurar o ferimento. "Às vezes a queimadura é muito intensa e resiste à hidratação. Ao coçar podemos ferir ainda mais e causar uma infecção na pele, que precisa ser tratada com antibiótico”.

Foto: Arquivo/O Dia

Além disso, as queimaduras quando expostas ao sol, podem causar manchas definitivas. Por isso, junto ao hidratante, a dermatologista indica também o uso de protetor solar no local.

Os cuidados com as peles sensíveis devem ser tratados da mesma maneira, com hidratação. Todavia, no caso das crianças, é recomendável levar ao dermatologista. “A pele dos bebês é ainda mais sensível, é importante procurar um médico, pois infecções bacterianas podem ocorrer”, informa a médica.



Ithyara Borges

