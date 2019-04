DER realiza obras para dar trafegabilidade às vias em todo o Estado

O Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Piauí (DER-PI) está realizando obras de recuperação em diversas estradas com o objetivo de assegurar a trafegabilidade segura das vias no período de inverno rigoroso. Estão na lista de manutenção do departamento 18.200 metros.

O DER possui empresas de manutenção em todo o Estado disponíveis para atendimentos emergenciais nas rodovias, “Nós possuímos esses pontos de apoio em territórios em todo o Estado que recebem do departamento as ordens para realizar serviços emergenciais, algumas estradas em situação mais crítica a empresa permanece por longos períodos realizando a manutenção assegurando a trafegabilidade segura”, disse Matias Sales, gerente de Construção do DER.

Durante o período, como ainda explica o gerente de construção, algumas obras passam por uma redução de execução de serviço, “Nesse período em que o volume de água é grande, nós temos que desacelerar a execução de algumas obras, pois as equipes e as máquinas não conseguem realizar a tarefa. Ficam muitas vezes impossibilitadas”, explica o gerente.

O órgão tem realizado obras como estas de recuperação na região de Oeiras, Picos, José de Freitas e Luzilândia. “Estamos realizando tapa buracos em toda a região de Picos. Lá havia um trecho bem ruim, cerca de 13 km, que está sendo refeito. Já fizemos em José de Freitas e estamos recompondo a estrada de Luzilândia”, ressalta Castro Neto, diretor do DER.

Já na cidade de Oeiras, a PI 236 está sendo amplamente reformada para garantir a trafegabilidade. Segundo Castro Neto, a equipe do DER está realizando obras de recuperação em toda a região de Oeiras onde as vias já estavam bastante desgastadas. Na PI 236, os trechos mais esburacados estão sendo refeitos. “Nesse trecho, estamos refazendo um quilômetro de estrada, são cinco trechos de 200m que estavam bastante desgastados e que agora estamos recompondo, fazendo tudo novo”, afirma.

Retomada de obras

A previsão é de que, com o fim do período chuvoso e a liberação de recursos, sejam retomadas as obras em todo Estado. Pelo menos 200 obras serão realizadas com a liberação dos recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), que está prevista para o próximo mês.

As obras de duplicação das BRs 316 e 343 não dependem dos recursos do Finisa, mas também deverão ser retomadas em breve. As empresas classificadas nos processos licitatórios serão chamadas para concluir as duplicações.

A BR 316 estava apresentando problemas quanto à trafegabilidade devido ao período chuvoso, mas medidas foram tomadas para que os motoristas não passem por mais transtornos. “Como estamos no meio do período chuvoso ainda não podemos realizar um recapeamento no local. Enquanto isso, foi colocado material para tampar os buracos, passamos patrol e o rolo para dar trafegabilidade à pista. Vamos trabalhar na conservação da via”, disse.

Castro Neto ressalta ainda que a sinalização no local está sendo feita e que este serviço de manutenção será realizado até a retomada da obra.