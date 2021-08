Deputado Flávio Nogueira Jr nega diálogo com a oposição e deixa futuro em aberto

O deputado estadual Flávio Nogueira Jr. (PDT) negou em entrevista que ele e o pai esteja dialogando com legendas de oposição no Piauí. O parlamentar deixou recentemente a Secretaria de Turismo Estadual para concorrer a uma cadeira no Tribunal de Contas. Insatisfeito no PDT o deputado deve deixar a legenda no próximo ano, o caminho pode ser o Republicanos com quem pai e filho já possuem diálogos avançados.



Flávio Nogueira Jr confirmou que além do Republicanos também dialoga com outros partidos, porém a ida para a oposição é descartada no momento.





Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Todos sabemos que em período pré-eleitoral quem é político conversa com todo mundo, não podemos nos negar a conversar com ninguém. Temos conversas diariamente com os demais partidos, mas temos uma tratativa com o outro partido e estamos esperando o momento certo para que a gente possa tomar uma decisão, será em março do outro ano. Essa possibilidade de ir para a oposição ainda não tratamos. O diálogo com o Republicanos estamos tendo há mais de um ano e está avançado o entendimento“, finalizou o parlamentar.

