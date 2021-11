"Delito intencional": Chagas Botelho, radialista piauiense, lança seu primeiro livro

O radialista e escritor Chagas Botelho deu início aos preparativos para o lançamento de seu primeiro livro, intitulado 'Delito Intencional'. A obra, que tem o selo da editora UICLAP, foi elaborada totalmente de forma independente e reúne crônicas sobre o cotidiano e momentos inusitados vivenciados pelo autor O lançamento acontece no próximo mês de dezembro.

O livro é prefaciado pelo professor Wellington Soares, um dos nomes mais respeitados da literatura piauiense. O professor e escritor Joaquim Lopes é o responsável pela revisão e diagramação do material.

Foto: Ascom

Para viabilizar o lançamento, Chagas Botelho iniciou uma pré-venda através das redes sociais. Os leitores podem garantir a obra em valor promocional, por apenas R$ 40,00. O pagamento é feito através de transferência bancária ou PIX.

“Ao adquirir, você estará na lista de convidados especiais do lançamento oficial e terei o maior prazer de lhe entregar o livro autografado”, destaca o autor.

O autor

Nascido em Barras, em 1971, Chagas Botelho é radialista com quase 30 anos de atuação em alguns dos principais veículos de comunicação do Piauí. Também é formado em Licenciatura em Letras Português, pela Universidade Estadual do Piauí (Uespi).

Começou publicando crônicas nas redes sociais. Incentivado por amigos e professores, decidiu lançar o seu primeiro livro.

Chagas Botelho também é autor de ‘Olhar de casca de banana’, obra vencedora do concurso de novos autores promovido pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, que deve ser lançado em breve.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!