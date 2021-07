Delegacia Virtual começa a funcionar no Piauí a partir de segunda-feira (02)

A partir desta segunda-feira (2), começa a funcionar no Piauí a Delegacia Virtual do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp Devir), desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para o registro de boletins de ocorrência via internet, 24 horas por dia.

Com a delegacia virtual, o piauiense contará com uma ferramenta que vai possibilitar não apenas o registro de determinadas ocorrências, mas permitir o acompanhamento da evolução do Boletim de Ocorrência (BO) no próprio sistema. A solução tecnológica pode ser utilizada para comunicar roubo, furto, extravios e crimes de menor potencial, como ameaça, calúnia, injúria, difamação e estelionato.

A ferramenta está totalmente integrada ao Sinesp PPE (Procedimentos Policiais Eletrônicos), outro sistema do MJSP, permitindo de forma automática que todos os registros realizados via internet sejam tratados pela Polícia Civil de forma rápida e eficiente.



De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o projeto é mais um esforço do governo federal para modernização e oferta de serviços digitais à sociedade. “A implantação ocorre principalmente para trazer maior eficiência e agilidade para a comunicação de ocorrências de forma digital, garantindo segurança e comunidade para a população”, afirmou.

O Sinesp Devir garante a integração do sistema nacional com os sistemas estaduais e já funciona no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Como acessar

Para fazer o registro de um BO, o usuário deve acessar o site da Polícia Civil ou o link do Sinesp Devir e selecionar o estado do Piauí. O usuário é encaminhado para uma página com orientações gerais sobre o uso da ferramenta. Ao prosseguir, são dadas as opções da ocorrência que deve ser escolhida. É necessário preencher os dados conforme as perguntas que vão sendo feitas na página.

